Okullar tekrar kapanacak mı? Son dakika okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı?

Risk haritası göz önüne alınarak bazı illerde yüz yüze eğitim kısmende olsa başladı. "Okullar tekrar kapanacak mı? Son dakika okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı?" soruları öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. Ayrıca Kabine sonrasında kırmızı renk olan 58 il hakkında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Okullar tekrar kapanacak mı? Son dakika okullar kapanacak mı? Hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanmasına yönelik veli ve öğrencilerin beklediği haberi duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz'a kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Selçuk, Nisan ayında uygulanması beklenen ara tatilin bu sene yapılmayacağını bildirdi. İşte, hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa....

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

EĞİTİM TAKVİMİ TAKVİMİ

Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?



1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,