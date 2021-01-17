Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 18 Ocak Pazartesi yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı. Okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu programda yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitim olarak açıklması düşünülüyor. Fakat yapılan açıklmaya göre henüz kesinleşen bir durum yok.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

"Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz."

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında İlköğretim, Ortaöğretim ve liseler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Okullarda 2. dönem 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, aksi bir karar verilmediği takdirde Sağlık Bakanlığı onay verirse bu tarihte yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

Onun haricinde MEB Son Dakika kararnamesiyle aşağıdaki kurumlar 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayabilecek!

- Bazı öğretim kurumlarındaki çeşitli kurslar

- Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları

- Motorlu taşıt sürücüleri kursları

- İş makineleri sürücü eğitim kursları

- Hizmet içi eğitim merkezleri

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

- Mesleki eğitim merkezler

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dediler ki; "Bizim çocuklarımız sınava girip notlarını aldılar, diğer çocuklar projelerden, ödevlerden not aldılar. Bizim çocuklarımız da performans ödevinden not alsın dediler" İsteğe bağlı seçenekli bir durum oldu."