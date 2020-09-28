Okullar ne zaman açılacak? Liseler ve ortaokullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Liseler ne zaman açılacak, ortaokullar ne zaman gidecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. ve okul öncesi öğrenciler için okulların 21 Eylül'de açılacağını duyurmuştu. Peki, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yüz yüze eğitim açıklaması...

Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir TRT EBA üzerinden uzaktan eğitimi sürdürüyor. Ancak öğrenciler, veliler ve öğretmenler de yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek araştırıyor. Bakan Selçuk, liseler ve ortaokullar için okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. 9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarih nedir?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 1. ve okul öncesi öğrenciler için belirli kısıtlamalarda ve sınırlı şekilde 21 Eylül'de açılmıştı. Şimdi diğer sınıfların okula döneceği tarih araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile alakalı olarak yapılacak yeni bir toplantının ardından ayrıntıların netleşeceğini belirtti.

LİSELER VE ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek tarihe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Buna göre Selçuk, ''Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak." şeklinde konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Pandeminin başında öğrenciler uzaktan eğitim konularından muaf tutulmuştu ancak 2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrenciler programın tamamından sorunmlu olacak. Diğer yandan yüz yüze eğitimde uygulanan sınav sayısı bu dönemde de geçerli olacak. Okullarda sosyal mesafe göz önünde bulundurularak, ölçme ve değerlendirme işlemi grup grup gerçekleştirilecek.