Okullar ne zaman açılacak? 2021 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Hangi okul hangi tarihte açılacak?

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Gündemin sıkça merak edilen soruları arasında "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu geliyor. Okulların kesin açılma tarihi belli oldu mu? Okullar kesin açılacak mı? araştırılıyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Ardından okullar ne zaman açılacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2021 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı? Okulların kesin açılma tarihi belli oldu mu? bugünlerde merak edilen konuların başında gelmektedir. Okulların açılma tarihi ile ilgili kesin karar geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında verilmişti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2021 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Hangi okul hangi tarihte açılacak? Okullar hangi gün açılıyor? Okul saat kaçta başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılmasıyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Eylül'de okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından, okulların 6 Eylül'de açılacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını en yetkili ağızdan açıklamış oldu. Erdoğan, koronavirüs aşısı olmayan öğretmen ve öğrencilerin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceklerini ekledi.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okulların açılmasına 13 gün kalmıştır.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN COVİD-19 ÖNLEMLERİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Rehberde; öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, servis personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Ayrıca rehberde eğitim öğretim döneminin sorunsuz geçebilmesi için dikkat edilmesi gereken maddeler yer aldı.

İki bakanlığın ortak çalışması ile hazırlanan rehber, 6 Eylül'de okullar açılmadan önce ilgili birimlere gönderildi. Rehbere göre öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve öğrencilerin aynı evde yaşadığı bireylerin aşı yaptırmaları tavsiye edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hazırlanan rehberde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Bu testlerin sonuçlarının ise okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması önerildi.

Bunun yanı sıra öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları yer aldı. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maskenin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği bildirildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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