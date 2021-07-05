Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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Son Dakika: Koronavirüs pandemisi yüzünden kapanan okulların birçok kişi tarafından ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programında okulların ne zaman açılacağı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Buna göre Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Son dakika: Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, okulların Eylül ayında açılmasının planlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."

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