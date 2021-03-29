Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Son dakika okullar açıklaması

Okullar kapanacak mı sorusu kabine toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Okullar ne zaman kapanacak mı ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.' açıklamasını yaptı. Peki, Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Son dakika okullar açıklaması

Okullar kapanacak mı? Kademeli normalleşme Türkiye'ye iyi gelmedi. Vaka sayıları hızla çoğaldı. Vaka sayılarının 30 bini de aşmasının ardından okulların akıbeti sorgulanmaya başlandı. Sıklıkla "Okullar tekrar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitiyor mu?" sorusuna cevap aranıyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların tekrar kapanmasıyla ilgili henüz açıklama yok. Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda...

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da salgının başından beri okulların açık tutulması için mücadele ettiklerinin altını çizerek "Bakanlık olarak okullarımızın açık olmasının çocuklarımız, öğretmenler ve anne babalar için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Uzaktan öğretimin kalıcı hale gelmesini arzu etmediklerini belirten Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak öngörmüştük ama bu şekilde bir kapanmanın çocuklarımızda ne tür bir öğrenme kaybına neden olduğunu gördük."

Pandemi bittiğinde müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim olacak şekilde çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: "Özel öğretim kurumları üzerinden gidersek müfredatın yüzde 20'si her zaman uzaktan eğitim yoluyla verilebilsin. Yabancı dil eğitiminde yurt dışından o dili iyi şekilde bilen birine ihtiyaç varsa, ders uzaktan eğitimle verilebilir. Özel öğretim kurumlarımız istedikleri takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup öğrenciyle buluşturabilecek. Sınıf ortamında yine öğretmen kalacak; otorite olarak. İkisi birlikte not verebilecek. Bunu ön çalışma olarak özel öğretim kurumlarında yabancı dilde başlattık. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak ama tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

LİSE

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORTAOKUL

Milli Eğitim Bakanlığı, "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.