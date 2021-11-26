Okulda arkadaşlarına şaka yapmak için hazırlamış

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde öğrenciler arasında sınavda notlarını kırdığı iddiasıyla şaka amaçlı okulun fizik öğretmeni Osman Bayrak için hazırlanan paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçek yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Ekran görüntüsünü hazırlayan lise öğrencisi genç, fizik öğretmeni ile ilgili şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçeği açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak'ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak'ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" yazarak '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak'ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında "Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda 'şaka amaçlı' olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca/ İHA)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet