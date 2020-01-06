Okul sporlarında dereceye giren öğrencilerden Başkan Özdemir'e ziyaret

06.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:02

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türkiye genelinde yapılan çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarette Özdemir, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Özdemir, Türkiye Halter Şampiyonası 55 kilo Türkiye İkincisi Medine Alkan, Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Dart müsabakalarında dereceye giren kızlar il birincisi Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve erkekler il ikincisi Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir süre sohbet etti.

Belediye olarak her zaman spor ve sporcuya destek olmak için çalıştıklarını ifade eden Özdemir, "Havza Belediyesi'nin gücü yettiği oranda bütün olanakları da seferber ederek milli eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına özen gösteriyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız. Öğrencilerimizin başarısı bizler için birer gurur vesikası. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza'nın hem akademik hem de sportif alanda başarıyı yakalaması için çalıştıklarını ifade etti.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun ise ilçenin okul sporlarında ciddi başarılar elde ettiğini hatırlattı.

Ziyarette, Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Öztürk, Beden Eğitimi Öğretmenleri Cem Taylan Evren ve Fahrettin Akça da hazır bulundular.

Kaynak: AA