Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü
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Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü

Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Covid-19 pandemisinde zor günler geçiren çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnaf, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla işlerinde yoğunluk yaşamaya başladı.

Covid-19 pandemisinde zor günler geçiren çanta ve valiz tamirciliği ile uğraşan esnaf, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla işlerinde yoğunluk yaşamaya başladı.

Covid-19 pandemisi sürecinde zor günler geçiren çanta ve valiz tamircilerinin yüzü okullarda yüz yüze eğitim başlamasıyla güldü. Malatya'da 39 yıldır çanta ve valiz tamiratı yapan Ziya Yıldırım, çantaların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların eski çantalara tadilata yöneldiğini ifade etti.

Yıldırım, okul sezonunda çanta fiyatlarını yüksek olduğunu, o yüzden ailelerin eski çantaları tamire getirdiklerini belirterek, "Şuanda okul sezonu bavullar pahalı olduğu için buraya getiriyorlar. Firmalarda çanta fiyatları yüksek onun için tamire getiriyorlar. Öğrencilere de yardımcı oluyoruz. Okul çantaları, bavul okul sezonu olduğu için uygun fiyata yapıyoruz. Her şey pahalı, her şeye zam geldi şuanda tamirata ilgi gösteriyorlar. Biz de bunun karşılığın vermeye çalışıyoruz. Öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çıraklıktan beri çanta tamircisi olduğunu ve işini severek yaptığını ifade eden Ziya Yıldırım, "1982'den beri bu işi yapıyorum. Önce ayakkabıcı tamircisi oldum. Sonra da çanta tamircisi oldum. Kendi mesleğim severek yapıyorum. İşlerimiz durgundu açılmaya başladı. İmalat ve tamirat üzeri bu işi yapıyoruz. Tamirat olarak çanta, imalat olarak cep telefonu, silah, bıçak kılıfı, mest, deri mont onları yapıyoruz. Deri işiyle her türlü işimiz oluyor" şeklinde konuştu.

Çanta tamirciliği işinde çırak bulamadıklarını belirten Yıldırım, "Çırak bulamıyoruz. Gençler gelmiyor. Gelenlerin yaşı geçmiş oluyor. Böyle olunca da çırak alamıyoruz. Okul bittikten sonra gelip işi yapan yok. Bunun için çırak da bulamıyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştirirsek belki meslek sahibi olur" diye konuştu. - MALATYA

Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü
Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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