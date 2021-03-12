Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü (3)
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Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü (3)

12.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:44
Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü (3)

KAAN PİLOT OLMAK İSTİYORDUÇorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde vatandaşlar, eski muhtar Servet B.'nin oğluyla kavga eden öğrenciler Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi servis aracında tabancayla vurarak öldürdüğü olayın şokunu hala üzerinden atamadıklarını söyledi.

KAAN PİLOT OLMAK İSTİYORDU

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde vatandaşlar, eski muhtar Servet B.'nin oğluyla kavga eden öğrenciler Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi servis aracında tabancayla vurarak öldürdüğü olayın şokunu hala üzerinden atamadıklarını söyledi.

Köylüler, "Çok zeki, sevilen, kendilerini çok iyi ifade edebilen çocuklardı. Bu yaşanılan olaya hala inanamıyoruz. Kaan başarısı nedeniyle eğitim desteği alan bir çocuktu. Pilot olma hayali vardı. Bunu da herkese anlatırdı. Tunç daha sakin ve uyumlu bir çocuktu. O da çok başarılıydı. Çocuklar arasındaki anlaşmazlık ne olursa olsun, böyle bir korkunç olayın yaşanmasını aklımız almıyor" dedi.DİĞER ÇOCUKLAR KOLTUKLARIN ALTINA SAKLANMIŞTaşımalı eğitim sistemiyle köydeki çocukların Alaca ilçesindeki okullarına her gün servis arabasıyla gittiklerini anlatan köylüler, "Olay sırasında da serviste 13-15 çocuk vardı. Olayı gerçekleştiren Servet B.'nin, Kaan ve Tunç'un araca binmesinden sonra elindeki tabancayla servis içine girdiğini öğrendik. Çocukların anlatımlarına göre, servise biniyor, önce Tunç'a, daha sonra da Kaan'a arka arkaya ateş ediyor. Neredeyse tüm mermileri bitirmiş. Servisteki çocuklar korkudan koltukların altlarına saklanmışlar. Çocukların başlarından ve vücutlarından yaralandıklarını öğrendik. Bu vahşeti anlatacak kelime yok. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.KÖYDE BELİNDEKİ SİLAHIYLA DOLAŞIRDI

İmat köyü halkı Servet B.'nin bir önceki muhtar olduğunu, o dönem kendisine verilen taşıma ruhsatlı tabancayı, görevinden sonra da sürekli belinde taşıdığını anlattı. Servet B.'nin daha önce de oğluyla kavga eden çocukları köyde sopayla kovaladığına tanık olduklarını anlatan köylüler, "Oğluna taksi, traktör kullandırırdı. Ona çok düşkün olduğunu hepimiz bilirdik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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