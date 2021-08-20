Okul Servis Ücretleri 2021-2022! İstanbul, Ankara, İzmir aylık okul servis ücretleri ne kadar? 81 il için okul servis ücretleri açıklandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre Ankara için servis ücretleri açıklandı. İlerleyen günlerde İstanbul, İzmir ve diğer 81 il için servis ücretlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, Servis ücretleri kaç tl oldu? Aylık servis ücretleri ne kadar yapıldı? İstanbul'da servis fiyatları ne kadar? Ankara'da servis ücretleri kaç tl? İzmir'de okul servisi ücretleri ne kadar?

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Vatandaşlar Ankara için okul servis ücretleri aylık kaç lira olacak merak etti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir aylık okul servis ücretleri ne kadar? 81 il için okul servis ücretleri açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis ücretlerine haberimizden bakabilirsiniz... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021-2022 SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ankara servis ücretleri şu şekilde:

Yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 TL

Yıllık 3-6 kilometre için 2 bin 880 TL

Yıllık 6-10 kilometre için 3 bin 330 TL

Yıllık 10-15 kilometre için 3 bin 870 TL

İSTANBUL İÇİN OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BUGÜN AÇIKLANDI! AŞAĞIDAN DETAYLARA ULAŞABİLİRSİNİZ...

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

İSTANBUL VE İZMİR İÇİN SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Şimdilik sadece Ankara için açıklama yapıldı. Henüz İstanbul, İzmir ve diğer illerimiz için okul servis ücreti fiyatları açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz...

GÜNCELLEME

İstanbul için okul servis ücretleri de açıklandı!

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2021-2022

İstanbul'da servis ücretleri, 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira olacak. En ucuz okul servis ücreti, hostes ücretiyle birlikte 421 lira olarak talep edilecek.

İstanbul servis ücretleri şu şekilde:



0-1 kilometre arası 312 lira,

0-3 kilometre arası 348 lira,

3-5 kilometre arası 370 lira,

En uzun mesafe çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira olacak.

En ucuz okul servis ücreti, hostes ücretiyle birlikte 421 lira olarak talep edilecek.

YÜZDE 35 ORANINDA HOSTES BEDELİ

Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti;

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.