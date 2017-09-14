Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde taşıma yapacak okul servis şoförleri, yüklenici firma yetkilileri ve rehber personele trafik eğitimi verildi.



Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri başta olmak üzere firma yetkilileri ve rehber personele taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı. Eğitimde son beş içerisinde okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları da ele alındı. Eğitime katılanlara yönelik bir konuşma yapan Astsubay Murat Dilek, "Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu. Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.



Yeşilyurt Mahmut Şahin Balarısı Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kemal Çakır, Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Karakuş, Milli Eğitim Şube Şefi Mehmet Erkut 150 ye yakın okul servis şoförü, yüklenici firma yetkilileri ve rehber personel katıldı. - MALATYA