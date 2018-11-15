Müdür, Boyacıların Yüksek Fiyat Vermesi Nedeniyle Okulu Kendisi Boyadı

Niğde'de Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin müdürü Ahmet Özkan, boyacılar yüksek ücret isteyince okulun dış cephesini kendisi boyadı.

GÖRÜŞTÜĞÜ BOYACILARDAN 5 BİN LİRA FİYAT ALDI

Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin müdürü Ahmet Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği boya ile okulun dış cephesini boyatmak istedi. Özkan'ın görüştüğü boyacılar, 5 bin TL fiyat verdi. Bunun üzerine Ahmet Özkan, boyayı kendisi yapmak için kolları sıvadı. Özkan, yüksek duvarları ise belediyenin tahsis ettiği kepçenin kovasına çıkarak boyadı.

"KİMİNE GÖRE İŞ GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYMAK, BANA GÖRE AŞK"

Boya yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Özkan, "Kimine göre fedakarlık, kimine göre işgüzarlık, kimine göre iş güvenliğini hiçe saymak, bana göre aşk" notunu düştü.