Okul Merkezli Gelişim Projesi ve Kardeş Okul Projesinin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan ' Okul Merkezli Gelişim Projesi' ve 'Kardeş Okul Projesi'nin hazırlık toplantısı, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı' nın başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Ar-ge' den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan ve İl Ar-ge ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Okullarımızın fiziksel durumunu iyileştirerek eğitimde kaliteyi içsel dinamiklerle sağlamayı, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmayı ve mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedefleyen 'Okul Merkezli Gelişim Projesi' ile farklı birikim ve eğitim anlayışı içerisinde faaliyet gösteren okulları bir araya getirerek, ortak bir tema üzerinde iş birliği ve diyaloğu artırmayı hedefleyen 'Kardeş Okul Projesi'ni çok önemsediğini ifade eden Sayın Valimiz, bu projelerle eğitimin bütün alanlarındaki hizmetlerin niteliğinin artırılarak öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltileceğini, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin iletişiminin artırılacağını ve sosyo-kültürel etkileşim ortamının sağlanacağını belirtti.

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