"Okul İyileştirme Çalıştayları"nın ilk adımı atıldı

SARIYER, İSTANBUL (Bültenler) - Sarıyer'de katılımcı, paylaşımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı benimseyen Başkan Şükrü Genç'in teşvikiyle başlayan Okul İyileştirme Çalıştayları başladı. Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) ile okullardaki fiziki ve akademik koşulların iyileştirilmesi için ilk görüşmelerin yapıldığı çalıştay, İstinye Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Herkesin söz alarak okula dair fikirlerini dile getirdiği toplantıda öğrenciler, kendilerine böyle bir fırsat verdiği için Başkan Genç'e teşekkür etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İstinye Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayhan Yeşiltaş, çalıştay öncesi yapılan toplantıda öğrencilerin okul ihtiyaçlarını çok güzel bir şekilde dile getirdiklerini ifade etti. Yeşiltaş, "Okulumuzda çok güzel bir alan var.Bu bir avantaj ancak olanakları doğru kullanmazsak bu avantaj ne yazık ki devavantaj oluyor" diyerek sözü Başkan Şükrü Genç'e verdi.

"KISA SÜREDE ÇOK İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

"Bugün sizlerin burada olmasının temel nedeni katılımcılık.Biz belediyede bir takım şeyleri ortaklık, paydaşlık ile çözeceğiz" diyerek söze başlayan Başkan Şükrü Genç, "Bugün burada verileri alacağız sizden.Daha sonra bir planlama yapacağız. Acil olarak okulda yapılması gerekenleri yapılabilirliğine göre listemizi alıp yapmaya başlayacağız. İstinye Anadolu Lisesi'nde dokunulması gereken olmazsa olmaz, elzem şeyler var bunları ne yapıp ne edip olumlu yönde sonlandıracağız. Bir işe başlarken ilk önce tasarlamalı, sonrasında planlama ve bunun mutlaka nasıl yapılacağını projelendirmek ve raporlamak çok önemli. Bu çalışmaların siyasi bir içeriği yok. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile yarışmak gibi bir niyetimiz de yok. Biz sadece eksiklerin giderilmesini, yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha konsantrasyonlu çalışmalarını, verimli olmalarını amaçlıyoruz. Kısa sürede çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ben bu konuda çok büyük bir heyecan duyuyorum çünkü çok güzel olanaklar var elimizde.Söylediğiniz her şey çok değerli. Fiziksel iyileştirmelerin yanı sıra sizlerin güvenliği ile alakalı çalışmalarımız da olacak. Tüm bunların yanı sıra yapılan işlerin korunması çok önemli. Hep birlikte ortak kullandığımız eşyalara zarar vermemeliyiz. Sorumluluk anlayışı burada çok önemli" diyerek tamamladı.

"SİZE GÜVENİM SONSUZ"

Okuldaki öğrenci arkadaşlarını temsilen Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne gelen öğrenciler söz alarak çalıştaya katkılarını sundu. Öğrenci temsilcilerinden Yusuf, "Birbirinden anlamlı isteklerimiz oldu, bunların hepsini dikkate alıp bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek başladığı sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı; "İsteklerimizin yapılacağına dair güvenimiz ve inancımız sonsuz. Ama bu çalışmalar yapılıp sonlandıktan sonra, bizim onları korumamız gerekli. Ben bu anlamda tüm arkadaşlarımdan işi başlattığımız gibi özverili bir şekilde sonlandırmamızı ve yapılan her şeye gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum."

"BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Öğrenci temsilcilerinden Tarık ise okullarında 1800'i aşkın öğrenci olduğuna değinerek şunları söyledi; "Benim arkadaşlarımdan bir isteğim var hepimizin örgütlü olması gerekiyor çünkü ihtiyaçlarımız giderildikten sonra bu masrafları boşa çıkarmamalıyız."

Söz alan öğrenci temsilcilerinden bir diğeri ise Asya oldu. Asya ise şu konulara dikkat çekti; "Kütüphane için sessiz bir ortamda ihtiyacımız var. Sınav zamanında sessiz bir yerde çalışamıyoruz, odaklanma sorunu yaşıyoruz. Spor yapabilmemiz için uygun ekipmanların ve alanların oluşturulmasını da istiyoruz. Tüm bu konuşmalar için, bize değer verip dinlediğiniz için teşekkür ederim."

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