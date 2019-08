10.08.2019 14:25

Okul birincisi Özlem'in hak arama mücadelesine KDK sahip çıktı

Lise birinciliği verilmeyen Özlem, KDK'ya başvurdu

Hayali İTÜ'ydü yapılan hatadan dolayı Karabük Üniversitesi'ni kazandı

Mağdur olan okul birincisi hak arama mücadelesi

ANKARA - İskenderun'da yaşayan Özlem Nurgök, okuduğu lisede birinci olarak mezun oldu. Lise birincileri kontenjanından faydalanarak İTÜ Makine Mühendisliği'nde okumak için tercihini yaptı. Fakat YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hüsrana uğradı. E-Okul'a birinciliğinin bildirilmemesi sonucu istemediği bir bölüme yerleştirilen Nurgök, hak mahrumiyetinin giderilmesini için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Hatay İskenderun'da özel bir liseden okul birinciliğiyle mezun olan Özlem Nurgök, başarısının tadını çıkaramadan Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yolunu tuttu. Okul müdürünün E-Okul sistemine birinciliğini beyan etmemesi üzerine genel kontenjandan değerlendirilerek hayalini kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yerleşemeyen Nurgök, İHA'ya yaşadığı bu sancılı süreci anlattı.

"İstediğim okula yerleşemedim"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl ilk kez giren Özlem Nurgök, Hatay İskenderun'da öğrenim gördüğü özel liseden birincilikle mezun oldu. Okul müdürünün ihmalkarlığı nedeniyle hak ettiği lise birincileri kontenjanından yerleşemeyen Nurgök, "Ben okul birinciliğiyle liseden mezun oldum. Ama okulun ya da bir takım yetkililerin ihmali üzerine birinciliğim onaylanmamış. Bazı teknik arızaların olduğu söylendi. O yüzden ÖSYM tarafından genel kontenjana yerleştirildim. Okul birinciliği kontenjanına yerleştirilmedim. Bu da bana tercihlerin açıklanması aşamasında sıkıntı yaşattı. Çünkü istediğim okula değil daha aşağıya yazdığım bir üniversiteye yerleştim" dedi.

"Hayalim mühendislikti"

Tercihlerinin genel kontenjandan değerlendirilmesi üzerine Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen Nurgök, hayalinin ise İTÜ Makine Mühendisliği olduğunu söyledi. Hak mahrumiyetinin giderilmesi durumunda hayali olan üniversiteye yerleşebileceğini ifade eden Nurgök, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okumak istiyordum. Tercih sonuçlarının açıklandığı gece okuduğum kılavuza göre bu istediğim okula girebiliyordum. Ancak genel kontenjana düştüğüm için Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Benim hayalim mühendislikti. Asla Tıp Fakültesi'ni küçümsemiyorum ama amacıma ulaşamadığım için üzülüyorum" diye konuştu.

"Genel tercihe düştüğümü anladığım an Ankara'ya geldim"

KDK'ya başvurma sürecinden bahseden Nurgök, kendisi gibi okul birinciliğiyle mezun olan fakat yapılan hatalardan dolayı hüsran yaşayan başkalarının da olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nu bir öğretmenim aracılığıyla öğrendim. Hemen yola çıktım ve Ankara'ya geldiğim gün direkt buraya başvurdum. İlk olarak ÖSYM'nin yolunu tuttum ve dilekçemi verdim. ÖSYM dilekçemi aldı ama sonuç için biraz bekleyebileceğimi söylediler. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndaki yetkililere, durumumu arz ettim. Bana çok yardımcı oldular. Durumumla yakından ilgileniyorlar. Şu an ÖSYM'den bir netice bekliyorum. Buraya geldikten sonra benim gibi bu problemi yaşayan birkaç kişinin daha olduğunu öğrendim. Onlar durumu benden daha erken fark etmişler. Benim gibi bekleyenler de varmış. Sınav gündüz açıklandı. Ben durumun farkına gece vardım. Kılavuzun yayınlandığını gece gördüm. Fark ettikten sonra birinciliğimde sıkıntı yaşandığını anladım. Hemen okuluma başvurdum ve otobüse binerek Ankara'ya geldim" ifadelerini kullandı.

"Hakkım olan yerde değilim"

Liseden birincilikle mezun olmasının mutluluğunu yaşayamadığını söyleyen Nurgök, yetkililerden de yardım istedi. Nurgök, lise hayatı boyunca çok çalışarak birinci olmak için çok uğraş verdiğini belirterek, "Okuduğum liseden birincilik unvanıyla ayrıldım ama bu duyguyu yaşayamadım. Mezuniyet gecesi oldu. Sınava girdim ve ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte hüsrana uğradım. O yüzden üzgünüm, hep üzgünüm. 70 kişi arasından okuldan birinci çıktım. 4 sene boyunca uğraştım, amacıma ulaştım ama sonuç ortada. İskenderun'a gittikten sonra avukatımla birlikte mahkemeye başvuracağım ve dava açacağız. Buraya süreci hızlandırmaları için geldim. Ama hala bekliyorum. Yetkililere sesleniyorum; acilen mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Hakkım olan yerde, olmam gereken yerde değilim" şeklinde konuştu.

"Çok sayıda başvuru var"

KDK Uzmanı Safiye Açıkgöz, Özlem'in yaşadığı problemin ilk olmadığını vurgulayarak, "Okul birincisi olarak okullarından mezun olmuş öğrencilerin bize bu konu hakkında çok sayıda başvurusu var. Teknik bazı aksaklıklar nedeniyle E-Okul sistemine bu öğrencilerin birincilikleri işlenmemiş veya süreç doğru işletilmediği için öğrencilerin okul birinciliği olduğuna dair bilgiler ÖSYM'ye gitmemiş. Bu durumda yerleştirilme işlemlerinde adaylardan tercih alındıktan sonra bu çeşit sıkıntılar yaşandı ve çok sayıda şikayet oldu. Aslına bakarsanız yerleştirilme işleminden önce de bize bu takım sıkıntılara dair haberler, şikayetler geldi. Biz bunları dostane bir şekilde hiçbir mağduriyet yaşanmadan sorunun üstesinden gelmiştik ve bu öğrencilerimiz okul birincilikleri kontenjanlarından yerleştirildiler. Ama artık yerleştirilme işlemleri yapıldı ve bazı öğrenciler gördüler ki E-Okul sisteminde birinciliklerinin olmaması nedeniyle hak ettikleri kontenjanlara yerleştirilemediler" dedi.

"MEB ve ÖSYM'nin içinde bulunduğu bir anlaşmayla problemi çözeceğiz"

Açıkgöz, Özlem Nurgök ve bu tür sıkıntıları yaşayanlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek Baş Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un talimatıyla konu üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etti. Açıkgöz, "Özlem İskenderun'dan buraya kadar çıkmış gelmiş. Okulunun birincisi, çok da başarılı bir öğrenci. Şu an halihazırda bir üniversiteye yerleştirilmiş. Ancak hakkı olan okul birinciliği kontenjanından yerleştirileceği bir okul varken daha geride kalan tercihlerinden birine yerleştirilmiş. Bize geldi ve 'Hakkım alanı almak istiyorum' dedi. Biz de dostane girişimlerde bulunarak bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Neticede, devlet tüm kurumlarıyla bir bütün. Baş denetçimizin talimatıyla konunun takibini sürdürüyoruz. Umuyorum ki; Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin de içinde bulunduğu bir anlaşmayla bu problemi çözeceğiz. Aynı durumda çok fazla okul birincisi durumu var. Bu öğrenciler ya istemedikleri bölümlere, okullara yerleştirilmiş ya da hiç yerleştirilmemiş. Sosyal medya üzerinden de çok fazla şikayet alıyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm devlet kurumları olarak elimizden geleni yapacağız"

Açıkgöz, Türkiye'de son yıllarda insanların hak arama yol ve yöntemlerini bildikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, tüm devlet kurumlarının Özlem için ellerinden geleni yapacağının da sözünü verdi. Açıkgöz, "Bizim kurumumuzun özelliği bu tür şikayetlerin çok kısa zamanda nihayetine kavuşması. Yargıya gitmesi durumda hem yargı yükü artmış olacak hem de yargısal süreçleri beklemiş olacak. Mevzuata göre hakkı olan şeyleri daha uzun vadede alacak. Biz bu durumu daha hızlı bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Yetkililerle bir araya gelip bu durumu çözeceğiz. Bu çeşit sıkıntılar yaşandığı için hepimiz üzülüyoruz ama artık insanımız hak arama yol ve yöntemlerini biliyor. İskenderun'dan çıkıp gelen bir öğrenci var biz de bir anlamda onun ailesiyiz ve tüm devlet kurumları olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA