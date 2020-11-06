Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
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Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü

06.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:47
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilkokulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı çöktü.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilkokulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı çöktü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim günü nedeniyle okulun kapalı olması, olası faciayı önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Bölgede sabah saatlerinde yağış etkili olmaya başlarken, sağanak, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Osmanlı dönemine ait evleriyle ünlü Ortamahalle'de yer alan Fevzipaşa İlkokulu'nun bahçesini çevreleyen istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken duvar ve çevresinde belediye ve polis ekiplerince önlem alındı. Salgın tedbirleri kapsamına uzaktan eğitim günü nedeniyle okulun kapalı olması, olası faciayı önledi. Yıkılan duvardan kopan taş ve toprak yığını, tarihi Arnavut kaldırımlı yola dolarken, mahalleli de bölgede heyelanlara karşı önlem alınmasını istedi.


Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Köksal USTAOĞLU

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