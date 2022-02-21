Okul aile birliğindeki kadın sigara karşılığında 9 lise öğrencisiyle ilişkiye girdi, kasaba ayağa kalktı
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Englewood kasabasındaki okulda görevli bir kadının, 9 lise öğrencisiyle elektronik sigara karşılığında cinsel ilişkiye girmesi, velilerin büyük tepkisine neden oldu. Suçlamaların odağındaki Melissa Blair, 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkarılacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Englewood kasabasındaki okulda görevli bir kadının, öğrencilere yönelik skandalı kasabayı ayağa kaldırdı. 38 yaşındaki Melissa Blair isimli kadın, elektronik sigara karşılığında 9 lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Öğrencilerden birinin ailesinin durumdan haberdar olmasıyla birlikte hakkında arama başlatılan kadın, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OKULDAKİ TÜM GÖREVLERDEN MEN EDİLDİ
Olayın ortaya çıkmasının ardından velilerden de büyük tepki geldi. Çocuklarının okulda güvenli bir ortamda olması gerektiğini savunan veliler, yetersiz önlem nedeniyle okul yönetimini suçladı. Okul yönetimi ise Melissa Blair adlı kadının okulla tüm ilişkisinin kesildiğini ve bir daha okula giremeyeceğini açıkladı.
26 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK
Daha önce de benzer suçlar işlediği öğrenilen ve daha fazla kurbanı olduğu tahmin edilen kadın, 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkarılacak. Veliler, Melissa Blair 'in en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.