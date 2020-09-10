Oktay Tanrısever kimdir? Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi!
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Oktay Tanrısever kimdir? Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oktay Tanrısever izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi! Oktay Tanrısever kimdir?

Oktay Tanrısever kimdir? Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:29

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oktay Tanrısever hakkında araştırmalar yapılıyor. Oktay Tanrısever kimdir? Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. OKTAY TANRISEVER KİMDİR?

KURUM BİLGİLERİ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: Uluslararası İlişkiler Bölümü

EĞİTİM BİLGİLERİ

1995 – 2002 Doktora

University College London, Russian Politics, İngiltere

1990 – 1992 Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Türkiye

1985 – 1990 Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

ARAŞTIRMA ALANLARI

• Uluslararası İlişkiler

• AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

• Asya Çalışmaları

• Hidropolitik

• Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

• Güvenlik Stratejileri

AKADEMİK UNVANLAR

• 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

• 2007 – 2014 Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

• 2003 – 2007 Yrd.Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

• 1999 – 2003 Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

• 1990 – 1999 Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

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