Oktay: "Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet