Oktay: "Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var" - Haberler
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Oktay: "Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Oktay: Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var

Oktay: Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var

Oktay: Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var

AA - Son Dakika Haberleri
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