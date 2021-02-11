Oktay Kaynarca, Sevgililer Günü'ne özel Cemal Süreya'nın şiirini okudu
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Oktay Kaynarca, Sevgililer Günü'ne özel Cemal Süreya'nın şiirini okudu

11.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:32
Oktay Kaynarca, Sevgililer Günü'ne özel Cemal Süreya'nın şiirini okudu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dolayısıyla Cemal Süreya'nın bir şiirini yorumladı.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dolayısıyla Cemal Süreya'nın bir şiirini yorumladı.

Kiğılı'nın yeni sezon marka yüzü olan sanatçı, unutulmaz eserlere imza atan usta şairin, "Uzaktan Seviyorum Seni" eserini seslendirerek, dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kiğılı tarafından "Şimdi Aşık Olma Zamanı" mottosuyla yayımlanan çalışma, "Aşk bazen bir mesajda, bir bakışta, bazen de en sevdiğiniz şiirin dizelerinde gizlidir. Bu yıl sevdiğinizle aranızda mesafeler olsa da, biz yine özenle seçtiğiniz hediyelerinizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu Sevgililer Günü'nde hediyenizin yanına bir sürpriz daha eklemek isterseniz, ona bu şiiri gönderin. Aşkınızın tercümanı olsun." sözleriyle paylaşıldı.

Polpo Prodüksiyon tarafından hazırlanan çalışmanın müziğini Ercan Saatçi yaparken, klibin yönetmenliğini Umut Kebabcı, görüntü yönetmenliğini ise Murat Altınparmak üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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