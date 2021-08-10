Oktay Kaynarca'nın büyük acısı... 'Amcamdan ziyade abimi kaybettim'

Yılmaz önceki gün Şakirin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz önceki gün Şakirin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oktay Kaynarca'yı bu acı gününde Erkan Can, Bahadır Özener gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, "Amcamdan ziyade abimdi benim. Aramızda 5 yaş vardı. Bir hastalık süreci vardı ama her ölüm gibi erken oldu. Allah mekanını cennet eyler inşallah" dedi.

Son büyüğüm

Oktay Kaynarca amcası Murat Yılmaz'la çekilen bu karesini Instagram'ına şu notla yükledi: "Uğurlar olsun amcam, son büyüğüm."

Kaynak: Hürriyet