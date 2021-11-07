Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması

Yayınlandığı kanalla yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmayıp ekrana veda eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 'dan 'ayrılık' açıklaması....

Kaynarca, önceki gün marka yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için Nişantaşı 'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, güzel havayı da fırsat bilen reklam çekim ekibi ile ünlü semtin pek çok noktasında gün boyu reklam çekimleri gerçekleştirdi.

Gün boyu süren çekimler öncesi karavanında istirahat eden Kaynarca, son bölümüyle ekrana gelmeyip, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken, dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup, açık kapı bıraktı. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.