Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı -Kaymakam Erdinç Yılmaz yetim ve öksüz çocuklara hediye verdi Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Ramazan Bayramı öncesinde yetim çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi.

Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı

-Kaymakam Erdinç Yılmaz yetim ve öksüz çocuklara hediye verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Ramazan Bayramı öncesinde yetim çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz örnek bir davranışa imza attı. İlçedeki yetim ve öksüz çocuklar için hediyeler hazırlatan Kaymakam Yılmaz, çocukları evlerinde ziyaret ederek miniklerin hediyelerini verdi. Yılmaz birçok adreste verdiği hediyelerle yetim ve öksüz çocukların bayram öncesinde yüzlerini güldürdü. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını tebessümleriyle gösterdi.

"Öksüz ve yetimlerimizi unutmadık"

Korona virüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçildiğini belirten Kaymakam Erdinç Yılmaz, "Bayram öncesi ilçemizde bulunan öksüz ve yetimlerimizin ailelerine ulaşıp şimdiden bayramlarını kutladık. Hem de bayram öncesi çocuklarımıza hediyeler aldık. Bu şekilde öksüz ve yetimlerimiz unutmadığımızı, onları hep hatırladığımızı göstermek istedik" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Ziyaret edilen çocuklardan birinin annesi olan Hayriye Yücel Okutucu sürpriz bir ziyaret olduğunu belirterek, "Çok mutlu olduk, çok sevindik. Beklemediğimiz bir ziyaret oldu. Oğlum için çok sevindim. Bizde pandemi geçince en kısa zamanda kaymakamımızı ziyaret etmek istiyoruz. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduk, Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA