Öksürük, son derece doğal bir reflekstir. Vücut, öksürük yoluyla solunum yolundaki yabancı ve zararlı mikropları uzaklaştırır. Ayrıca, öksürük, alerji, viral bir enfeksiyonun veya pek çok şeyin haber cisi olabilmektedir. Öksürüğün pek çok nedeni vardır. Bunlardan en yaygın olanı, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Covid öksürüğünün diğer öksürüklerden farkı nedir?

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürükten kurtulmak için öksürüğe neden olan durumu öğrenmemiz gerekir. En önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu varsayılırsa, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacaktır. Öksürüğe ne iyi gelir? Düzenli ve dengeli beslenmek, spor ve yürüyüş yapmak vücut direncini güçlendirir. Sigara dumanına maruz kalmamaya dikkat edilmelidir. Hastaların bu dönemde dinlenmesi, yoğun efor sarf etmemesi ve uyku düzenlerine dikkat etmesi önerilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük çoğu zaman virüslerden kaynaklanır ve tedavi edilmeye gerek kalmadan kendine kendine iyileşir. Öksürüğün daha hızlı iyileşmesi için, doktor kontrolüne gidilmelidir. Ancak, evde de doğal yöntemlerle öksürükten kurtulmak kolay. Sıcak bitki çayları içmek, bal yemek tahrişin azalmasına ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sıcak bir duş soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanı sıra öksürüğü de hafifletebilir. Bu esnada kuruluğu azaltmak için bol su tüketiminin de yararı olacaktır. Bunların haricinde haberimizde verilen detayları uygulayarak öksürüğü azaltabilirsiniz.

Bal

2 çay kaşığı bal ve limonu kaynatıp içmek, boğazdaki balgamı temizler, mikropları azaltır ve aynı zaman da öksürüğü hafifletir.

Nane

Nane kaynatıp içmek, solunum yollarını temizler ve boğazı rahatlatır. Nane çayı soğuk algınlığı belirtilerini önemli ölçüde azaltıcı bir etkiye sahip.

Tuzlu su

Tuzlu su gargarası boğaz ağrısı ve ıslak öksürüğe en iyi gelen tedavi yöntemlerinden biridir. Tuzlu su, boğazdaki balgamı azalttığı gibi öksürüğü de hafifletir.

Ihlamur çayı

Ihlamur, ağrı hafifletici ve iltihap giderici özellikleri ile kış aylarında en çok tercih edilen bitkisel çaylardan biri. Günde en az 2 bardak ıhlamur çayı içerek öksürüğü azaltabilirsiniz.

Kekik

Kekik, balgam sökücü bir etkiye sahiptir. Hem balgam temizler hem de boğazınızı yatıştırıp öksürüğü azaltır. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği gibi kalp sağlığını da korur. Kekiği yemeklerinize ekleyebilir veya kaynatıp, çay olarak içebilirsiniz.

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Zencefil çayı, yemek solunum sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, soğuk algınlığına iyi gelir ve vücudu korur. Çok etkili bir balgam sökücüdür. Öksürüğü kesmesinin yanı sıra mide ve bağırsaklardaki gazı da söktürür.

Sigara kullanımı ve öksürük

Öksürüğü azaltmak için ilk başta yapmanız gereken, akciğerlerin sağlığı için sigara kullanımını en aza indirmek veya tamamen bırakmak.

COVİD ÖKSÜRÜĞÜNÜN DİĞER ÖKSÜRÜKLERDEN FARKI NEDİR?

Öksürük birden fazla tıbbi durumda görülür. Doğru ayrım yapabilmek için öksürüğün sürekliliği, tipi ve özelliklerinin yanı sıra onunla beraber gelen diğer belirtileri doğru şekilde not almak gerekir. Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, geniz akıntısı, astım,reflü, farenjit, kalp yetmezliği, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe sebep olabilir. Öksürüğün en yaygın sebebi, soğuk algınlığının, Covid-19'un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Balgamlı öksürüğe yol açanlar ise sinüzit, bronşit veya sigara içimidir. Ayrıca, bazen öksürüğün nedeni psikolojik de olabilmektedir. Viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlı olan öksürük, geceleri ortaya çıkar ve kuru, balgamsızdır. Astım öksürüğü ise hareket, gülme ve ağlama ile artmaktadır. Pnömoni (zatürre) ve tüberkülozda öksürük kurudur. Balgamlı olan hastalıklar, bronşiektazi, kistik fibrozis, akciğer apsesi gibi hastalıklardır. Covid öksürüğünün diğer öksürüklerden farkı nedir? Covid-19 da grip ve soğuk algınlığı gibi virüslerle ortaya çıkar. Aralarında net bir ayrım yapmak zor. Bu yüzden soğuk algınlığında iyi gelmesi için ne yapıyorsak, Covid-19 da da onu yapmak gerekir. Covid-19 da öksürükle beraber ateş geliyorsa ve kuru öksürükte gerileme olmadan, tam aksi artış varsa, kişinin, doktor kontrolünden geçmesi önerilir.

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