Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız Malazgirt'te
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Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız Malazgirt'te

(MUŞ- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız Malazgirt'te Muş'un Malazgirt Belediyesi'nin kardeş belediyesi Beyoğlu Belediye Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri nedeniyle ilçeyi ziyaret etti.

24.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:37

(MUŞ- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız Malazgirt'te

MUŞ - Muş'un Malazgirt Belediyesi'nin kardeş belediyesi Beyoğlu Belediye Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri nedeniyle ilçeyi ziyaret etti.

Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinliklerine büyük katkı sağlayan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız karayolu ile Ahlat'an Malazgirt'e geldi. Malazgirt'e gelen Başkan Yıldız ve beraberinde Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanındaki etkinlik alanını gezdiler.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinlik alanında yaptığı açıklamada pandemi dolayısı ile bu yıl bası etkinlikleri iptal ettiklerini söyledi. Bugün Okçular Vakfı tarafından Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri için buraya geldiklerini ifade eden Başkan Yıldız, "Bu yıl etkinlikler pandemi şartlarına uyarak gerçekleştiriyoruz. Onun için sahada etkinliklerimizi aza indirdik. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın katılacağı organizasyonlarda salgın şartlarına katiyen uyulması hususunda Ahlataydık, orada da aynı çağrıda bulunduk. Tabi 30 Ağustos Zaferi ve 1071 Zaferi ile ilgili bir mukayese yapıldığını duyduk, takip ediyoruz. Okçular Vakfı başkanı olarak şunu ifade edeyim. Devletimizin aldığı her karara bizlerde uymak zorundayız. Tabi alınan karar yorumdan yoruma değişebilir, buna da saygı duyuyorum. Ama devletimizin 30 Ağustos Zaferi ile ilgili 81 ilde uygulanması halinde almış olduğu bir karar var. Yani eğer böyle bir karar alınmasa Türkiye'nin bütün illerinde ilçelerinde kutlamalar yapılacak ve yüzlerce, yüz binlerce ve belki milyonlarca vatandaşımız bir araya gelecekti. Okçular Vakfımızın düzenlemiş olduğu etkinlik sadece Ahlat ve Malazgirt'e yani iki ilçemizde var. Geçen yılki katılım itibari ile yüzde onlar seviyesinde bir katılım planlıyoruz. Örneğin gecen yıl 60 bin kişilik Malazgirt Meydanı'ndan 1071 Malazgirt filmini 1071 kişi ile izlenecek. 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydanında Cumhurbaşkanımız hitabına gecen sene yaklaşık 100 bin kişi, bu sene temsilen 2071 kişi o meydanda bulunabilecek" dedi.

Etkinlik alanı ziyaretleri sonrasında ilçedeki esnafları ziyaret eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, esnaf ziyareti ardından kardeş belediye olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret etti.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız beraberinde Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile birlikte Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Yıldız son olarak bölge geneline yayın yapan 1071 Malazgirt FM'mi ziyaret etti. 1071 Malazgirt FM'de yapılan Okçular Vakfı Malazgirt özel yayında canlı yayın konuğu olarak Malazgirt ve bölge halkına seslendi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız Malazgirt'te

Kaynak: İHA

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