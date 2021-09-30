Okay Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına Okan Bayülgen ve şarkıcı Gülben Ergen konuk olduç. Son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan "Influencer"lık üzerine konuşan Bayülgen, sosyal medyadaki fenomenler için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" yorumunda bulundu.

"BU İŞLERE GİREN SANATÇILARDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Buket Aydın'ın sorusu üzerine bu açıklamaları yapan Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu ifade ederek son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise utanç duyduğunu sözlerine ekledi.

"HEPSİ ÇÖP, HEPSİ ZAVALLI"

Okan Bayülgen, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

"Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."

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