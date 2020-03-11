Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine, aldığı 274 oy ile Okan Konuralp seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine, aldığı 274 oy ile Okan Konuralp seçildi. CHP'nin birinci aday olarak gösterdiği Faruk Bildirici ise 133 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanı içerisinde boş kalan RTÜK üyeliği için yeni bir oylama gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada, CHP'nin ikinci aday olarak gösterdiği Okan Konuralp aldığı 274 oy ile RTÜK'ün yeni üyesi oldu. RTÜK üyeliği 'tarafsızlığını yitirdiği' gerekçesiyle düşürülen Faruk Bildirici ise 133 oyda kaldı.

Kaynak: DHA