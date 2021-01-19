Okan Karacan kimdir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir, nerelidir?
Okan Karacan kimdir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir, nerelidir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi nedir?
Okan Karacan kimdir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir, nerelidir? Okan Karacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
OKAN KARACAN KİMDİR?
Okan Karacan, (d. 1977 İstanbul) Türk şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
HAYATI
İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.
Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.
ÇALIŞMALARI
Televizyon programları
Şakamatik, Show Tv
Taksi, Kanal D
Çocuktan Al Haberi, Kanal D
Sakarazzi, ATV
Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV
Sayısal Gece Çekilişleri, TRT
Sabah Kuşağı, TRT
Günbe Gün, Fox Tv
Oyunbozar, Star Tv
Kabare, Kabare
Buzda Dans, 2007, yapımcı
Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı
Tiyatro oyunları
Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal
Televizyon dizileri
Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut
Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet
Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005
Sevda Tepesi, 2005, Adem
Dedektif Biraderler, 2008, Turna
Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin
Sinema filmleri
Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin
Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin
Ayakta Kal, 2008, Ömer
Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin
RADYO PROGRAMLARI
Gamlıbaykuş, 1999-2003, Best FM
Karacan OnAir, Alem FM
ÖDÜLLERİ
1994 yılında İstanbul ilinde liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır.