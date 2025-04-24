Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia ediliyor. İkilinin birlikte yemek yedikleri öne sürülürken, sosyal medyadan da birbirlerini takip ettikleri görüldü. Okan Buruk Afra Saraçoğlu sevgili mi?

OKAN BURUK AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

İkilinin İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu'ndan ne de Okan Buruk'tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

TAKİPLEŞİYORLAR

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası ikilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

Afra Saraçoğlu, son yıllarda hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu, bir dönem dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla da dikkat çekmişti. Ancak Mert Ramazan Demir'in askere gitmesinin ardından çiftin ilişkisinde sessizlik hâkim olmuş, ayrıldıklarına dair söylentiler yayılmıştı.