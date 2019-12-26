OHAL Komisyonu: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı

26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:57

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini, 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini bildirdi.



Tanrıkulu, OHAL Komisyonunda televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle