OHAL Komisyonu: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı
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OHAL Komisyonu: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini, 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini bildirdi

26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:57
OHAL Komisyonu: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini, 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini bildirdi.


Tanrıkulu, OHAL Komisyonunda televizyon ve ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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