Ohal 3 Ay Daha Uzatılıyor

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Yaşanan olağandışı iç ve dış gelişmelerin ortaya çıkardığı tehditler ve alçak kalkışmanın süregelen artçı saldırıları ile mücadele edebilmenin ancak olağanüstü hal kurumunun işletilmesiyle mümkün olabileceği yönündeki duruşumuzda bir değişiklik olmamıştır." dedi.

Aksu, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinde grubu adına söz aldı.

15 Temmuz'da Türk milletinin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, demokrasi tarihine geçen kahramanlığı ile bu girişimi engellediğini kaydetti.

Darbe girişimi ile başarıya ulaşamayan mihrakların hasmane tutumlarını sürdürdüğünü, ülke içinde ve dışındaki gelişmelerin bunu gösterdiğini dile getiren Aksu, MHP'nin tüm olup bitenlerin farkında olduğunu ve ülkenin bekasını korumak için elini taşın altına koymaktan çekinmediğini söyledi.

OHAL'in ülkenin içinde bulunduğu olağandışı koşullarda gündeme geldiğinin altını çizen Aksu, "Bize göre Türkiye, yakın tarihinin en sarsıcı ve yüksek risk ihtiva eden bir döneminden geçmektedir. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, darbeye yeltenen terör örgütünün sinsi planlarının tümüyle sona ermesine yetmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütüyle mücadelenin çok boyutlu olması gerektiğinin altını çizen Aksu, şöyle devam etti:

"Olağanüstü şartların söz konusu olduğu bu ortamda, olağanüstü hal uygulamasının devam etmesinin bir ihtiyaç olduğu açıktır. MHP olarak olağanüstü hal ilanını da OHAL uygulamasının uzatılmasını öngören daha önceki Başbakanlık Tezkerelerini de TBMM'de desteklemiş olduğumuz herkesin malumudur. Yaşanan olağandışı iç ve dış gelişmelerin ortaya çıkardığı tehditler ve bu alçak kalkışmanın süregelen artçı saldırıları ile mücadele edebilmenin ancak olağanüstü hal kurumunun işletilmesiyle mümkün olabileceği yönündeki duruşumuzda bir değişiklik olmamıştır. Zira biz, OHAL'i millete pusu kuran, millete ağır zayiat verdirmek isteyen FETÖ ve PKK gibi terör odaklarına karşı devletimizin ve milletimizin bekası açısından bir güvence ve anayasal bir tedbir olarak kabul etmekteyiz."

-"Mahkemeler arası kaos yaşanıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de şahsı adına yaptığı konuşmada, Türkiye'de mahkemeler arası kaos yaşandığını ileri sürdü.

Mahkemelerin kararlarına uymanın anayasal zorunluluk olduğunun altını çizen Emre, Anayasa Mahkemesi kararlarının da kesin olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmayan bir ülke yaratıldığını iddia eden Emre, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesinden hızla uzaklaştığını gösteren bir durumdur." diye konuştu.