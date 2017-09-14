Oha Diyorum Filmi
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Fırat'ın arabası hırsızlar tarafından çalınır. Arabanın içinde Fırat’ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir harddisk vardır. Melih, Fırat ve Alper, harddiski alabilmek için yola düşer ve kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.
Youtube kanalında izlenme sayısında dünya çapında üst sıralarda yer alan “OHA Diyorum”un 3 fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin’in başrolde olduğu, kanallarıyla aynı adı taşıyan filmin yönetmen ve senaristliğini Ersan Özer üstleniyor.
Yönetmen: Ersan Özer
Senaryo: Ersan Özer
Oyuncular: Mert Karadaş, Melih Abuaf, Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin, Egemen Sancak, Zeliha Gümüş, Begüm Çağla Taşkın, Sezgi Sobutay, Sıla Erkan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Oha Diyorum
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 03.11.2017
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