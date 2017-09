Oha Diyorum Filmi

Fırat'ın arabası hırsızlar tarafından çalınır. Arabanın içinde Fırat’ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir harddisk vardır. Melih, Fırat ve Alper, harddiski alabilmek için yola düşer ve kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.



Youtube kanalında izlenme sayısında dünya çapında üst sıralarda yer alan “OHA Diyorum”un 3 fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin’in başrolde olduğu, kanallarıyla aynı adı taşıyan filmin yönetmen ve senaristliğini Ersan Özer üstleniyor.





Yönetmen: Ersan Özer

Senaryo: Ersan Özer

Oyuncular: Mert Karadaş, Melih Abuaf, Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin, Egemen Sancak, Zeliha Gümüş, Begüm Çağla Taşkın, Sezgi Sobutay, Sıla Erkan

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Oha Diyorum

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 03.11.2017



