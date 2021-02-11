Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak
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Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak

11.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:41
Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'ni kongreye götürmeyi ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Prof. Dr. Mete Gündogan'ı çıkarmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le yaptığı görüşmeler sonrası Saadet Partisi'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde Asiltürk'ün önümüzdeki günlerde partiyi kongreye götürmeyi ve Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Prof. Dr. Mete Gündogan'ı çıkarmayı planladığı konuşuluyor.

ERDOĞAN, ASİLTÜRK'Ü ZİYARET ETMİŞTİ

Muhalefetin her fırsatta dile getirdiği erken seçim iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli tarafından kabul görmese de parti yöneticileri olası ittifaklar için birbirleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu noktada en dikkat çeken ziyareti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi olmuştu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" demişti.

ASİLTÜRK: İTTİFAK AÇIKLARSAM BÖLÜNME MEYDANA GELİR

Asiltürk ise partisinin ittifaklar konusundaki tutumunun ne olacağına ilişkin soruya "Ben CHP'yle de düşman gibi sert bir üslupla konuşmuyorum. İYİ Parti'yle de. Onlara da bütün partilerle iyi davranmamız lazım. Partiler olarak bunu yaparsak toplumda da karşılık bulur. Sadece AK Parti'nin gelmesi bile toplumu ne kadar değiştirdi. Diğerlerine de aynı şeyleri söylüyorum. Bizim görevimiz hakkı anlatmaktan ibaret kimseyle bir düşmanlığımız yok. Onun için ileride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz" ifadeleri ile yanıt vermişti.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na mesafeli durduğu biliniyor.

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