Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'dan getirilerek tedaviye alındığı Ankara Şehir Hastanesi'nde dün saat 09.00 sıralarında vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde Asiltürk'ün koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği tanılarıyla takip edildiğini ve kardiyak arrest (kalp durması) sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.