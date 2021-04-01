Oğuz Doğanay Kimdir? Nerelidir? Ünlü dövme sanatçısı ve takı tasarımcısının hikayesi nedir?
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Oğuz Doğanay Kimdir? Nerelidir? Ünlü dövme sanatçısı ve takı tasarımcısının hikayesi nedir?

Bültenler / Hande Yüksel Aydın - Haberler | Güncel
Oğuz Doğanay Kimdir? Nerelidir? Ünlü dövme sanatçısı ve takı tasarımcısının hikayesi nedir?

Dövme sanatçısı Oğuz Doğanay, 02.02.1991 Yılında İstanbul Bakırköy'de doğmuştur. Lisede Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun olmasının ardından kazandığı İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirerek lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından gerçek tutkusu dövme sanatına yöneldi.

Kendi dövme stüdyosunu açmasının ardından Realistik dövme alanında uzmanlaşan Oğuz Doğanay, bu tarza yönelmesinin nedenini: "Realistik dövmeler insanların bir parçası gibidir. İnsanlara kendi hikâyelerini dövmeler aracılığıyla anlatmasına yardımcı olmak ve böylece hikayelerinin de bir parçası olmak için bu alanı seçtim." sözleriyle açıklamıştır. Özellikle realistik dövme alanındaki eserleriyle ulusal düzeyde tanınmış, ulusal ve uluslararası basında hakkında pek çok haber yapılmıştır. Türkiye'nin en büyük dövme tedarikçileri ile sponsorluk anlaşmaları bulunan Oğuz Doğanay, bu alandaki icra ve yaratım çalışmalarına 2008 yılında kurduğu Bakırköy'deki Dreamer Tattoo stüdyosunda devam etmektedir.

Oğuz Doğanay Kimdir? Nerelidir? Ünlü dövme sanatçısı ve takı tasarımcısının hikayesi nedir?

Ayrıca uzun süredir hobi olarak yaptığı takı tasarımlarını insanlara sunmak için Dreamer Jewelry şirketini kurdu ve hobisini insanlara sergilemeye başladı. Dövme tasarımları ile takıları birleştirerek eşsiz takılar üretiyor. Oğuz Doğanay'ın dövme sanatında uyguladığı mükemmel renk tonları ile altın ve gümüş takı boyası olarak bilinen "mine" boyasının standart renklerini, özel karışımları ile eşsiz renkler üretip, dövmeleri ile vücutlara renk kattığı gibi takılarıyla da renk katmaya başladı. Özel tasarım takıları Türkiye'nin en büyük online pazar yerlerinde satışa sunuluyor. Şimdi de ürünlerini tüm dünyaya satışa sunmak için hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Burak Sarımola'ya yaptığı, oğluna ismini verdiği Odin'in dövmesinin kolye tasarımını da yaparak oğluna hediye etti böylece baba ve oğlunun aynı resmi vücutlarında taşımasını sağladı. Oğuz Doğanay'ın takı tasarımcılığına başlarken hayali de zaten buydu. Dövme yaptırmak istemeyen ya da yaşı gereği yaptıramayan kişilere sevdikleri ile birlikte aynı resim ve şekilleri vücutların da taşıma imkanı sunmak.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın

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