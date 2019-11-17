Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni
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Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.

17.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:30
Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni

(TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü 'in vefat eden babası , 'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni
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