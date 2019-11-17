Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni

17.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.

Kaynak: AA