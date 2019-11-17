Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.
17.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni