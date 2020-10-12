Oğuz Atay neden doodle oldu? Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay eserleri ve şiirleri

Tutunamayanlar kitabı ile adını duyuran ünlü yazar Oğuz Atay kimdir merak ediliyor. Dünyaca ünlü dev arama motoru Google, Oğuz Atay'ı doğum gününde unutmadı ve onu doodle yaptı.

Kullanıcılar Oğuz Atay neden doodle oldu gibi soruları araştırıyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 1934 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi ve hayatı boyunca unutulmayacak eserler ortaya çıkardı. Google da Türk yazarı unutmadı ve doğum gününde doodle yaptı.

OĞUZ ATAY DOODLE OLDU!

Google başarılı ve efsane yazar Oğuz Atay'ı 86.doğum günü nedeniyle doodle yaparak, kullanıcıların karşısına çıkardı. 12 Ekim'de Kastamonu'da doğan yazar, 13 Aralık 1977 tarihinde yaşamını yitirmişti.

OĞUZ ATAY KİMDİR?

Atay, 12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası, ağır ceza yargıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi VI. ve VII. dönem Sinop, VIII. dönem Kastamonu vekili Cemil Atay'dır. İlk ve ortaokulu Ankara'da okuyan Atay, 1951'de bugünkü adı Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

Askerliğini 1957-59 yılları arasında yaptıktan sonra tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalıştı. Görevinden istifa ettikten sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1975'te doçent olan Atay, Topografya adlı bir de mesleki kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı. Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın 1971-72'de yayımlanmasından sonra, önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. Bu romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazandı.

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar, eleştirmen Berna Moran tarafından, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak nitelendirilmiştir. Moran'a göre Tutunamayanlar'daki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.

Atay'ın 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan 13 Aralık 1977'de, İstanbul'da hayatını kaybetti. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

KİTAPLARI

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)