Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin biyografisi!
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Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin biyografisi!

Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin biyografisi!
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Ceviz Oynamaya mı Geldin filminde Cemil karakterini Oğulcan Gezgin canlandırmıştır. Peki, Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin mesleği nedir? Oğulcan Gezgin hayatı ve biyografisi nedir?

Bir çok yapımda rol alan Oğulcan Gezgin Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin mesleği nedir? Oğulcan Gezgin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OĞULCAN GEZGİN KİMDİR?

Oğulcan Gezgin, 26 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatllar Lisesi'nde alan Oğulcan Gezgin, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerine, dahil olduğu yapımlar ile yeni deneyimler ekledi.

Ceviz Oynamaya mı Geldin filminde Cemil karakterini Oğulcan Gezgin canlandırdı. Oğulcan Gezgin, daha önce Hacı, Anne ya da Leyla, Eksi 18, Gelinin Binbaşıya Ağıdı, Dede Korkut Hikayeleri ve Çeşme isimli yapımlarda rol almıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FİLMLERİ

Hacı

Eksi 18

Anne ya da Leyla

Dede Korkut Hikayeleri

Gelinin Binbaşıya Ağıdı

Memleket Hikayeleri: Ceviz Oynamaya mı Geldin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Çeşme

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Oğulcan Gezgin kimdir? Oğulcan Gezgin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Gezgin biyografisi! - Haberler
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