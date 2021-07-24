Oğulcan Engin'den mekan açıklaması

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla güzel giden bir ilişkisi olan Oğulcan Engin, Cihangir'deki mekanı Emily's Garden hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Seda Sayan ve Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Cihangir'deki mekanı Emily's Garden'da görüntülendi. Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirterek şöyle konuştu: "Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendim. Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş. Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor."

Annesi Seda Sayan'ın kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Oğulcan Engin, bir de tatlı sitemde bulundu. Engin, "Annem bana hep destek olmuştur ama şimdiye kadar iki kere geldi. Onun da işi başından aşkın. Çalışmaktan kendisini göremiyorum. Daha sık gelsin. Babam geliyor ama annem az geliyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin