oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
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oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı

18.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:44
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı

ADANA'da, Halil D. ve oğlu Şakir D., tartıştıkları komşuları Bülent Ş.'yi (53) boynundan, ağabeyi Ahmet Ş.'yi (59) ise yüzünden bıçaklayarak yaraladı.

ADANA'da, Halil D. ve oğlu Şakir D., tartıştıkları komşuları Bülent Ş.'yi (53) boynundan, ağabeyi Ahmet Ş.'yi (59) ise yüzünden bıçaklayarak yaraladı. Baba ve oğlu gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kardeşlerden Bülent Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67132 Sokak'ta meydana geldi. Evden motosiklet ile çıkan Halil D. ve oğlu Şakir D., evlerinin önünde komşuları Bülent Ş. ve ağabeyi Ahmet Ş. ile karşılaştı. Komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların birbirlerine küfür edip, saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada baba-oğul, komşuları Bülent Ş.'yi boyundan, Ahmet Ş.'yi ise yüzünden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Bülent Ş., yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Ahmet Ş. aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralı kardeşlerden Bülent Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Polis, olayın ardından bıçakları yere bırakıp, kaçan Halil D. ve oğlu Şakir D.'yi kısa sürede yakaladı. 


oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı
oğul tartıştıkları komşuları olan 2 kardeşi bıçakla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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