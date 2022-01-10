'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2)

ANAYASA'YA AYKIRILIK ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü toplantıda teklif ile ilgili yapılan sunumun ardından, teklifin geneli üzerinde konuşmalar yapıldı. Muhalefet partilerinin verdikleri, Anayasa'ya aykırılık önergeleri reddedildi. CHP'li komisyon üyeleri, söz konusu teklifin Anayasa'ya aykırılığına ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına karşılık vermediğini savundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaklaşık 45 milyonu ilgilendiren bir teklifin görüşüldüğüne dikkat çekerek, "Bu teklifin, Anayasa'ya aykırılığını anlatacağım. Burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in olması gerekiyordu. Teklif, başta Anayasa'nın eğitim hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak başlangıç metnine, kanunlarda aranan belirlilik ilkesinin olmaması nedeniyle Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan, hukuk devleti ilkesine aykırılık içeriyor" dedi. Kaya ayrıca, teklifin maddelerini tek tek sayarak, Anayasa'ya aykırılık içerdiğini anlattı.

Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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