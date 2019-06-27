"Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini Konuşuyor" etkinliği

Vali Bilal Şentürk başkanlığında tarihsel bakış açısıyla "Bilecik'te neler yapılabilir?" konulu toplantı düzenlendi.

Vali Şentürk, Bilecik Müzesi'nde Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, Müze Müdürü Harun Küçükaydın, tarih ve sosyal bilimler öğretmenleri ile arkeolog ve sanat tarihçilerinin katıldığı "Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini konuşuyor" etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik'in butik bir şehir olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik adına yürüttüğümüz çalışmalar var. Yürüteceğimiz çalışmaların en önemli ayağı eğitimcilerdir. Koca bir medeniyetin kurulduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir medeniyetin mensupları kimler? Neler yapmışlar? Nasıl bir medeniyet inşa etmişler? Bilecik'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için neler yapabiliriz? Bilecik'in iki önemli değeri burayı 81 ilin önüne çıkarıyor; biri Şeyh Edebali, diğeri Ertuğrul Gazi'dir. Biz tarihe nam salmış medeniyetin mensuplarıyız. Burada yaşayanlar olarak geçmişimize sahip olmak zorundayız. Turizmde gelir getirici unsurlar açısından tarihi değerler önemli. Turizme dönük olarak da tarihimizden yararlanmak durumundayız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, yapamayacağımız bir şey yok. Geçmişini iyi bilirsen geleceğini iyi inşa edersin. Bu konuda kapsamlı bir hazırlık yaparak önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında Bilecik tarihini iyi öğrenerek öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bilgilendirmeli, bilinçlendirmeliyiz."

Etkinlik, katılımcıların görüş ve taleplerini iletmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA