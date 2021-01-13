Öğretmenlerden 'Türk Masalları Uyanıyor' projesi

ERZURUM İMKB İnönü İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Demir, 'Türk Masalları Uyanıyor' projesi kapsamında sosyal medya üzerinde 6 ilden 9 öğretmen ile bir araya geldi. Çalışmalar sonucunda çocuklar için 12 masal hazırladı. Çocuklarla birlikte masalları sahneleyen öğretmenler, bir de 2021 takvimi hazırladı. Projenin kurucularından özlem Demir, amaçlarının Türk masallarını tanıtmak olduğunu söyledi.

Erzurum İMKB İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Demir ile Konya Güneybağ İlkokulu'ndan Fatma Adalıyılmaz'ın hazırladığı 'Türk Masalları Uyanıyor' projesine Van, Rize, Tekirdağ ve Bursa'daki okullarda görev yapan 9 öğretmenden destek geldi. Türk masallarını tanıtmayı amaçlayan öğretmenler, Naki Nezel'in kitabından 58 masal belirledi. Pandemi sebebiyle bütün masalları çocuklara tanıtamayacaklarını anlayan öğretmenler ilk etapta 12 masalı tespit etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitimi başlatmasıyla birlikte öğretmenler, 1'inci sınıf öğrencilerine önce masalları okudu, ardından kukla ve görsellerini yapmalarını istedi. Öğretmenler, seçilen masalları öğrencileriyle birlikte sahneledi. Okulların açık kaldığı dönemde etkinliklerini yapan öğretmenler, öğrencilerin çizdikleri görsellerden bir de masal takvimi hazırladı.

Masallarla ilgili çalışmaya ilk olarak masal ağacı oluşturarak başladıklarını söyleyen Erzurum İMKB İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Demir, projenin devamında masal bahçesi oluşturduklarını kaydetti. Çocuklara Türk masallarını tanıtmak için hazırladıkları projeye 6 ilden 9 öğretmenin destek verdiğini ifade eden Demir, "Projede Türk masallarını tanıtmak için önce biz kitaplar okuduk, değerlendirmeler yaptık. Uygun olanları belirleyerek bunları çocuklara seslendirdik. Onlardan masalların kukla ve görsel yapmalarını istedik. Çocukların her biri masalları tanıdı, yaptıkları etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlikler çocuklar için kalıcı bir deneyim oldu. Proje kapsamında çocukların yaptıkları görsellerle bir de 2021 takvimi hazırladık. Bu çalışmayla Türk masallarını uyandırdığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı