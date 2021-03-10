Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi
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Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

10.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:23
Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

Buca Radikal Anadolu Lisesinin öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle okul içerisinde, Zübeyde Hanım başta olmak üzere 32 kadının fotoğraf ve yaşam hikayelerinden oluşan "Kadınlar Her yerde" adlı fotoğraf sergisini açtı.

Buca Radikal Anadolu Lisesinin öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle okul içerisinde, Zübeyde Hanım başta olmak üzere 32 kadının fotoğraf ve yaşam hikayelerinden oluşan "Kadınlar Her yerde" adlı fotoğraf sergisini açtı.

Buca Radikal Anadolu Lisesi öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere 32 kadının fotoğraf ve yaşam hikayelerinden oluşan fotoğraflar yer aldı. "Kadınlar Her yerde" isimli sergide fotoğraflar, okulun koridor ve panolarına asıldı.

Okul Müdürü Mehmet Öztürk, kadınların toplumsal-bireysel yaşamın her alanında söz sahibi olmaları ve sosyal hayatın içerisinde seslerini duyurmalarının eğitimcilerin de önemle üzerinde durmaları gereken bir konu olduğunu söyledi.

Öztürk, "Ailede, toplumda, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, kadının başta yaşam ve diğer insan haklarının ihlal edilmesi pandemi koşullarının ağırlığıyla katlanarak devam ediyor. Bu sergiyle biz dünyaya ve ülkemize bilim, sanat, insan hakları, toplumsal ilerleme, eğitim, kültür gibi birçok alanda yön veren kadınların görünürlüğünü sağlamak, kadınların toplumun en önemli halkası olduğunun farkındalığını arttırmak için Kadınlar Her yerde adıyla bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdik" dedi.

"32 kadının fotoğraf ve ilham verici yaşam öyküleri sergimiz de yer alıyor"

Sergi düzenleme kurulundan Okul Müdür Yardımcısı Ozan Çırak da, "Sergimizde toplumsal ve bireysel yaşamın her alanında söz sahibi olmuş birçok kadın var. Başta Zübeyde Hanım, Afife Jale, Maria Goeppert Mayer, Clara Zetkin, Cahide Sonku, Özlem Türeci, Elızabeth Blackwell, Mihri Müşfik Hanım, Semiha Es, Frida Kahlo, Kara Fatma, Leyla Gencer, Türkan Saylan, Yasemin Dalkılıç, Mae C. Jemison, Yıldız Kenter, Jane Goodall, Remziye Hisar gibi 32 Kadın'ın fotoğraf ve ilham verici yaşam öyküleri sergimiz de yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Serginin açılışının ardından Okul Müdürü Mehmet Öztürk, kadın öğretmenleri sınıflarında ziyaret ederek karanfil verdi ve günlerini kutladı. - İZMİR

Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi
Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi
Öğretmenlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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