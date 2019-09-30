Öğretmenler, velileri evlerinde ziyaret etti

30.09.2019 11:28

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğretmenleri, 8. sınıf öğrencilerinin velilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerle velileri ziyaret eden okul müdürü Rahmi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretimde öğretmenlerin en büyük destekçisi olan velilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerin bu yıl girecekleri LGS hakkında velilerimizi bilgilendiriyoruz. Velilerimizle öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik yöndeki gelişimi hakkında samimi ortamda görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Yıldız, gelecek günlerde diğer sınıf öğrencilerinin velilerini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Öğrenci velileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA