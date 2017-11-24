Öğretmenler Günü mesajları - 24 Kasım Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri

Dünyada birçok ülkede kutlanan Öğretmenler Günü için heyecanla beklenen gün geldi. Bugün 24 Kasım ve dünyanın birçok yerinde Öğretmenler Günü kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenine mesaj atarak sevindirmek isteyen ve öğretmenini tebrik etmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, "Öğretmenler Günü mesajları" ile " Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri" aramalarını yapmaya başladı. İşte Öğretmenler Günü mesajları, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri ve bu özel günün önemi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

● Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!



● Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

● Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Siz öğretmenler "sevgi elçileri" siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

● Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler.

● Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Etrafımızı aydınlatarak, karanlıklara meydan okuyan siz değerli öğretmenimin ellerinden öperim.

● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...



● Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...