Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Burdur'da bir ilkokulda düzenlenen seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine seminere katılan diğer öğretmenler evlerinde karantinaya alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı. Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapıldı. DİĞER ÖĞRETMENLER EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDI Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı. Kaynak: DHA