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Öğretmenin eşyalarını çalan öğrenciler kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğretmenin eşyalarını çalan öğrenciler kameraya yakalandı

Malatya'da bir öğretmenin çantasındaki bilgisayar, güneş gözlüğü ve 600 lirayı çalan öğrenciler, önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalandı.

Malatya'da bir öğretmenin çantasındaki bilgisayar, güneş gözlüğü ve 600 lirayı çalan öğrenciler, önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Cengiz Topel İlkokulunda görev yapan öğretmenin beyanına göre 10 bin TL değerinde güneş gözlüğü, dizüstü bilgisayarı ve içerisinde 600 TL bulunan cüzdanı okulda çalındı. Battalgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda 2 öğrencinin çantanın içerisinden aldığı malzemelerle birlikte güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi.

Ekipler 2 çocuğu gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

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