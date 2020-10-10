Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak
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Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak

10.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:35
Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak

Çocuğunun öğretmenine 'Terbiyesiz, geri zekalı' diyen veli, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan en az bir yıl hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İlkokula giden çocuğunun kadın öğretmeniyle tartışan veli, genç öğretmene iddiaya göre; "Terbiyesiz, geri zekalı" diyerek tehditler savurdu. Velinin bu tepkisiyle sarsılan kadın öğretmen, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 'Tehdit' suçundan sanık velinin beraatine hükmeden mahkeme, 'hakaret' suçundan ise öğretmenin şikayeti bulunmadığı gerekçesiyle düşme kararı verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kararı temyiz etti.

YARGITAY "HAKARET SUÇU" VAR DEDİ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, öğretmene hakaret eden velinin cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Kararda; "Sanık hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kurulan düşme hükmü yasaya aykırıdır. Sanığın, öğretmen olarak görev yapan müştekiye, "Terbiyesiz, gerizekalı" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin, TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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